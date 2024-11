Familiares sofrem com a dor da violência após mortes de três vítimas em tiroteio no Rio

Três famílias sofrem com a dor da violência após as mortes de três vítimas do tiroteio que fechou a avenida Brasil, durante uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro. O motorista de aplicativo Paulo Roberto, de 60 anos, o motorista de caminhão Geneilson Eustaque Ribeiro, de 49 anos, e o prestador de serviço Renato Oliveira, de 48 anos, foram baleados na troca de tiros entre policiais e criminosos. Inconformados, os parentes pediram justiça.