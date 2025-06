Fãs e artistas dão último adeus ao sambista Bira Presidente

O corpo de Bira Presidente , fundador do bloco Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal, foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (16). O sambista faleceu, aos 88 anos, devido a complicações de saúde. Ele deixa duas filhas, dois netos e uma bisneta, além de uma legião de admiradores de seu talento e gingado, o famoso "miudinho".



