Fórum de Segurança discute mudanças nas leis e combate à criminalidade no Rio

O Fórum de Segurança de Barra, Recreio e Vargens ocorreu em um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro , com a participação da cúpula da Segurança Pública do estado. O evento reuniu moradores, especialistas e autoridades para debater mudanças nas leis.

O evento foi promovido pela Associação Comercial Industrial do Recreio e Vargens em parceria com o Hotéis Rio e com apoio da RECORD.

aqui!