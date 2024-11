Funcionário de loja morre após tiroteio entre facções rivais em São João de Meriti (RJ) Narcomilicianos que estavam no estabelecimento seriam os alvos do ataque; sete criminosos teriam participado do confronto

