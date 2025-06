Garçons são presos por desvio de dinheiro em pizzaria de Copacabana

Dois garçons de uma pizzaria em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro , foram presos pelo desvio de pagamentos em dinheiro. A dupla é suspeita de cancelar as vendas no sistema para ficar com os valores. A polícia calcula um prejuízo de mais R$ 100 mil. Eles vão responder por furto qualificado e fraude, com penas que podem ultrapassar oito anos de reclusão.



