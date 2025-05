Gerente do tráfico é preso durante operação policial em Realengo

Jonathan William dos Santos, conhecido como "Xaropinho", foi preso nesta quarta-feira, em uma operação policial no complexo do Jardim Novo, em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro . Gerente do tráfico na comunidade da Light, ele estava foragido desde fevereiro com um mandado de prisão em aberto.

Seu esconderijo na rua Capitão Teixeira foi descoberto pelo setor de inteligência, permitindo uma abordagem sem resistência. Xaropinho é considerado braço direito de Lucas Apostólico da Conceição, o "Índio", líder da facção na região. A prisão foi considerada bem-sucedida, sem confronto ou vítimas, representando um golpe na estrutura do tráfico local.

aqui!