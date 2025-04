Homem é morto a tiros na comunidade do Fontela, na zona oeste do Rio

Um homem foi morto a tiros na comunidade do Fontela, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio , na noite do último domingo (27). Alessandro Alves Ferreira, de 45 anos, tinha ido visitar a namorada quando foi rendido por criminosos da localidade. O corpo foi encontrado em uma região de mata.

De acordo com relatos, um dos traficantes acusou a vítima de ser responsável pela morte do avô. O caso é investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).

aqui!