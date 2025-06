Homem é preso por agredir ex-namorada no Recreio dos Bandeirantes

A Polícia Civil prendeu Eric Monteiro de Moraes, de 39 anos, acusado de espancar sua ex-namorada Aglaupe Moraes, de 33 anos, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro . Após o crime, ele fugiu para a região dos Lagos.

Imagens de segurança mostraram o ataque violento. Aglaupe relatou viver um relacionamento marcado por ciúmes e ameaças, e mesmo com medida protetiva, as ameaças persistiram. "Se eu denunciasse, ele iria ficar preso e quando saísse, me mataria", revelou a vítima.

Eric, que possui dez anotações criminais contra mulheres, foi preso em Rio das Ostras após mandado expedido pela justiça.

aqui!