Homem morre e outro é preso durante operação em Acari, na zona norte do Rio

Um homem morreu e outro foi preso durante uma operação da Polícia Militar na comunidade Acari, na zona norte do Rio de Janeiro . Os agentes foram recebidos a tiros. Um fuzil, duas pistolas, munição, lunetas e supercarregadores de fuzil foram apreendidos pelos policiais.

Os agentes também fecharam uma fábrica clandestina de gelo que funcionava sem licença e em condições insalubres na comunidade. Os fiscais do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) detectaram a presença de amônia, uma substância tóxica, no local. Além disso, técnicos da Light constataram furto de energia elétrica no estabelecimento clandestino.

Devido à ação, cinco escolas municipais e três unidades de saúde foram fechadas.

