Homem que teve carro fuzilado acaba preso por porte ilegal de arma de fogo no Rio

O homem que teve o carro alvejado com mais de 50 tiros de fuzil em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, acabou preso por porte de arma ilegal. José Carlos Figueiredo Itaparica, de 47 anos, estava parado no sinal de trânsito quando criminosos abriram fogo. Ele foi atingido de raspão no queixo e no pescoço.

José Carlos possui registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), mas foi detido por falta de documentação necessária. Ele está internado sob custódia no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, na mesma região.

No veículo dele, a polícia encontrou uma pistola, munições e mais de R$ 40 mil em dinheiro. Os investigadores apuram se o crime tem ligações com milícias ou jogo do bicho.

