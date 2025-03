Um idoso desapareceu em Itaguaí, na Baixada Fluminense, no último dia 27 de fevereiro. Makinair Paulino, de 76 anos, estava na casa de uma das filhas, no bairro Mazomba. O caso foi registrado na delegacia do município, a 50 ª DP, e encaminhado para o setor de descoberta de paradeiros.