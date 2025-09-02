Logo R7.com
Cidade Alerta RJ

Influenciadora presa no Rio é suspeita de lavar dinheiro para o PCC no Paraná

Beatriz Leão Montibeller Borges teria um relacionamento com um chefe do grupo criminoso

Cidade Alerta RJ|Do R7

A influenciadora presa no Rio é suspeita de lavar dinheiro para o PCC no Paraná. Segundo o delegado Augusto Lago, Beatriz Leão Montibeller Borges emprestava contas bancárias para receber dinheiro do tráfico. Ela teria um relacionamento com um chefe do grupo criminoso — que está preso. No celular dele, a polícia encontrou comprovantes de transferência para ela.


A defesa de Beatriz disse que as acusações estão relacionadas à apreensão do aparelho de celular de um ex-namorado dela. Os advogados negam o envolvimento da jovem em atividades ilícitas. Além disso, afirmaram que ela é mãe de uma menor de 12 anos e que entraram com um pedido de liberdade.


