Jovem desaparece após visitar comunidade na zona oeste do Rio

Uma jovem está desaparecida há mais de dois meses após visitar parentes do ex-namorado na comunidade César Maia, na zona oeste do Rio de Janeiro . No dia 5 de maio, Kaylane Manhães, de 22 anos, saiu de casa em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, para encontrar familiares do rapaz — que faleceu há cerca de um ano e estaria envolvido com o tráfico de drogas na região. Segundo a mãe de Kaylane, ela já havia sido ameaçada para não ir mais ao local.