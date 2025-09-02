Ladrão de casas foragido da Justiça do Espírito Santo é preso em Itaguaí (RJ)

O criminoso Igor Dias Vieira, de 23 anos, foi preso nesta segunda-feira (1º), em Itaguaí, no Rio de Janeiro . Ele era foragido da Justiça do Espírito Santo e estava envolvido em uma série de roubos a residências. Segundo informações policiais, ele mantinha as vítimas reféns durante os crimes. Igor foi monitorado por quase dois meses e debochava das buscas nas redes sociais, dizendo que a polícia não o pegaria. Ele será levado ao presídio de Benfica para aguardar audiência de custódia.



