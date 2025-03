Líder de facção preso em clínica de estética atuava para o crime em 'home office'

O criminoso conhecido como Chocolate foi preso em uma clínica de estética em Itaperuna, no interior do estado do Rio de Janeiro , na quinta-feira (13). Luiz Carlos Lomba, de 61 anos, realizou diversos procedimentos estéticos para despistar a polícia. Ele é apontado como um dos pilares do TCP (terceiro Comando Puro), no Complexo da Maré, zona norte da capital. O homem também era conhecido como o químico do grupo por ser o responsável por fazer as misturas de cocaína. Ele atuava para o crime em "home office".



