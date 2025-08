Livro que aborda impactos da desinformação nas redes sociais é lançado no Rio

Um estudo publicado no livro "Atingidos pelas Redes Sociais" aborda os impactos da desinformação nas redes e como isso afeta os brasileiros. O lançamento ocorreu no centro do Rio de Janeiro com a presença de representantes acadêmicos. A obra foi desenvolvida por 21 pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor e analisa a veiculação diária de anúncios fraudulentos que colocam consumidores em risco.



