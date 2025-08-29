Militar da Marinha se recupera em casa após ser baleada e perder bebê

A sargento da Marinha Juliana Oliveira Pessoa recebeu alta após 13 dias internada em um hospital no Rio de Janeiro. A militar se recuperar em casa após ter sido baleada e perder o bebê. Cercada da família, ela agradeceu a todos que torceram e deram força para ela.

Juliana foi atingida por um tiro em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no dia 10 de agosto. A polícia prendeu o homem apontado como suspeito do crime .