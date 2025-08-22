Ministros do STF, governadores, parlamentares e empresários debatem sobre futuro do país no Rio

Autoridades dos Três Poderes e líderes empresariais participaram do 24º Fórum Empresarial Lide em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro . Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), governadores, parlamentares e empresários se reuniram para debater ideias e iniciativas para o desenvolvimento país. O encontro discutiu temas como transição energética, mudanças climáticas e saneamento.

A RECORD Rio esteve representada no evento pelo diretor-executivo, Fábio Tucilho, e pelo diretor comercial, Ronnie Bragança.



