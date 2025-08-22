Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta RJ

Ministros do STF, governadores, parlamentares e empresários debatem sobre futuro do país no Rio

O 24º Fórum Empresarial Lide discutiu temas como transição energética, mudanças climáticas e saneamento

Cidade Alerta RJ|Do R7

Autoridades dos Três Poderes e líderes empresariais participaram do 24º Fórum Empresarial Lide em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), governadores, parlamentares e empresários se reuniram para debater ideias e iniciativas para o desenvolvimento país. O encontro discutiu temas como transição energética, mudanças climáticas e saneamento.


A RECORD Rio esteve representada no evento pelo diretor-executivo, Fábio Tucilho, e pelo diretor comercial, Ronnie Bragança.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Alexandre de Moraes
  • Brasil
  • Copacabana
  • Mudanças climáticas
  • STF (Supremo Tribunal Federal)
  • Sustentabilidade

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.