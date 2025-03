Morador morto no Complexo do Chapadão estava a caminho do trabalho quando foi atingido

Um morador morreu baleado quando estava a caminho do trabalho no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro . Segundo familiares da vítima, Marcelo Santos Martins foi atingido ao descer a comunidade. De acordo com a Polícia Militar, agentes foram recebidos a tiros durante um patrulhamento.

Após a morte do morador, manifestantes fizeram um protesto para pedir justiça. No entanto, criminosos transformaram o ato pacífico em vandalismo. Doze ônibus foram sequestrados e atravessados na pista . Além disso, barricadas foram incendidas.

