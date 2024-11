Morte de crianças envenenadas completa um mês, e familiares cobram respostas

O envenenamento de Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 anos, e Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7, completou um mês nesta quarta-feira (30). Os dois morreram após comer um bombom entregue por uma desconhecida no morro da Primavera, em Cavalcanti, na zona norte do Rio .

O laudo do IML (Instituto Médico Legal) comprovou o envenenamento. Os peritos encontraram a presença de chumbinho no organismo das vítimas. Apesar do tempo, a investigação ainda não identificou o autor do crime.