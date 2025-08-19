Morto em confronto, 'Ratomen' era acusado da morte de agente da Core e ostentava vida de luxo

Entre fotos com armas, dinheiro e até explosivos, o traficante Gabriel Gomes da Costa, o “Ratomen” , ostentava uma vida de luxo nas redes sociais. O criminoso foi morto nesta terça-feira (19) durante uma operação da Polícia Civil na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio .

Ele é apontado pelas investigações como um dos responsáveis pelo assassinato do agente da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) José Antônio Lourenço Júnior, em maio deste ano, durante uma operação na comunidade.

Segundo a Polícia Civil, Ratomen era um dos gerentes do tráfico de drogas da localidade. Ele teria participado, inclusive, da disputa entre o Comando Vermelho e o TCP (Terceiro Comando Puro) no início deste ano.

aqui!