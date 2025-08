Motociclista desaparece após sair de bar no Jacaré, zona norte do Rio de Janeiro

Sávio Mendes Evangelista, um mecânico de 29 anos, desapareceu na madrugada do último sábado (2), após sair de um bar no Jacaré, zona norte do Rio de Janeiro , onde confraternizava com amigos. O último registro dele foi em um vídeo de câmera de segurança ao deixar o local. Familiares e amigos estão em busca de informações e já recorreram à Polícia Civil e Militar, além dos Bombeiros e hospitais. Sávio é casado e pai de dois filhos, sendo descrito pela família como um homem trabalhador e dedicado.



