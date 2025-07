Motorista de aplicativo tem carro roubado na comunidade do Terreirão, zona oeste do Rio

Uma motorista de aplicativo teve seu veículo roubado na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Imagens de uma câmera de segurança mostram um homem aguardando próximo ao carro antes do assalto. Ele anunciou o roubo ao entrar no veículo e apontou uma arma para a motorista.

O crime foi registrado na delegacia local. A vítima, que trabalha no setor há três meses, destacou que o carro era sua fonte de renda e estava sem seguro.

