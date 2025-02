Motorista rendido ao entrar por engano no Complexo de Israel pediu perdão a traficantes

O motorista de aplicativo rendido e ameaçado por traficantes do Complexo de Israel ao entrar por engano em Parada de Lucas, na zona norte do Rio , chegou a pedir perdão para ser liberado pelos criminosos. Uma câmera acoplada ao painel do carro registrou a ação criminosa.

A abordagem feita pelos bandidos aconteceu em uma via que fica às margens da linha férrea e a poucos metros da estação de trem de Cordovil.