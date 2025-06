Mulher é morta a facadas dentro de casa na comunidade Para-Pedro, na zona norte do Rio

Uma mulher foi morta a facadas dentro de casa na comunidade Para-Pedro, na zona norte do Rio de Janeiro , nesta segunda-feira (23). O ex-companheiro seria o principal suspeito, segundo testemunhas. A polícia realizou uma perícia no local e busca pela faca utilizada no crime. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga a morte de Suelen Souza Leite.



