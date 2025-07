Mulher é presa após matar namorado a facadas durante discussão na zona oeste do Rio

A polícia prendeu a mulher suspeita de matar o namorado a facadas após uma discussão na comunidade do Rola, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro . Vizinhos relataram que a briga ocorreu após Francielle de Assis pegar a carteira da vítima. Os dois teriam entrado em luta corporal antes do ataque.

Parentes disseram que o filho de João, de apenas 5 anos, presenciou o crime. Segundo a mãe da criança, a mulher também ameaçou o menino. No entanto, ele foi protegido por uma vizinha.

O casal estava junto há cerca de um ano e brigava com frequência. Pessoas ligadas a João não conseguem acreditar no desfecho trágico.

