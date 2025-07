Mulher encontrada morta na casa do ex-companheiro em Vaz Lobo tinha sinais de estrangulamento

Lídia Gomes dos Santos, de 27 anos, foi encontrada morta, apresentando sinais de estrangulamento, na casa do ex-companheiro, em Vaz Lobo, zona norte do Rio de Janeiro . Segundo a família, o ex-companheiro, com histórico de violência doméstica e tráfico, teria ligado para o Samu e confessado o crime, motivado por ciúmes e uma suposta traição.

Apesar de a polícia ter solicitado sua prisão temporária, a justiça negou por alegada falta de materialidade do crime. A família de Lídia acredita que ele não aceitava o término do relacionamento de 11 anos, que terminou há três semanas.

