Mulher sai de casa para fazer exame e desaparece em Nova Iguaçu (RJ)

Juliana Silva, de 33 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira (25), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , após sair para fazer um exame.

A irmã afirmou que Juliana havia saído para realizar uma cirurgia de laqueadura no Hospital Estadual da Mãe, em Mesquita, na mesma região, mas sumiu. Nenhum paciente com o nome dela deu entrada no local. Segundo a unidade, o hospital não tinha ficha dela e seu último registro teria sido em 2022.

Os familiares registraram o desaparecimento na delegacia da Posse. André, marido de Juliana, afirma que não sabe o que dizer para os cinco filhos que perguntam da mãe.