Mulher vai à delegacia denunciar agressão e é presa por engano em Petrópolis (RJ)

Uma mulher foi presa por engano ao tentar denunciar o companheiro por agressão em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, no último dia 15. A polícia cumpriu um mandado de prisão contra Débora Cristina da Silva Damasceno, que tem o nome parecido com a do verdadeiro alvo da ordem judicial. A mulher procurada pela Justiça de Minas Gerais, na verdade, se chama Débora Cristina Damasceno e é mineira.

Após o erro ser reconhecido pelo Tribunal, Débora foi liberada na audiência de custódia. Ela desabafou sobre os três dias difíceis que passou na cadeia e pediu mais cautela às autoridades.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!