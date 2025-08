Mulheres presas pela Polícia Civil transportavam drogas de comunidade do Rio em ônibus para Paraíba

Duas mulheres foram presas em flagrante após a polícia encontrar mais de 50 quilos de drogas em suas malas durante uma abordagem ao ônibus que seguia para Guarabira, na Paraíba. A operação ocorreu em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro , e foi conduzida por agentes da delegacia do Engenho Novo. As investigações indicam que os entorpecentes, acompanhados de 14 carregadores de pistola 9mm, eram provenientes de uma comunidade dominada pelo Comando Vermelho e seriam destinados ao tráfico no interior da Paraíba. As detidas decidiram não colaborar com a Justiça, o que pode resultar em penas mais severas.



