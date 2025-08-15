'Não quer voltar para a escola', diz pai de menino baleado durante aula de educação física no Rio

O menino atingido por uma bala perdida dentro de uma escola em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, está traumatizado e não quer voltar para a escola , segundo o pai da criança.

Samuel estava na aula de educação física quando foi ferido na virilha. Ele passou por exames no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, antes de ser liberado para se recuperar em casa.

No horário do incidente, havia um confronto entre criminosos na comunidade vizinha Gardênia Azul. Disputada por rivais, a região foi alvo de uma operação policial nessa semana. O caso está em investigação pela 32ª DP (Taquara).