Novo vídeo mostra mulher antes de desaparecer no Rio

O desaparecimento de Tainá Souza de Melo , de 28 anos, vai completar uma semana. Um novo vídeo mostra a mulher dançando com um rapaz em uma festa antes de desaparecer. As imagens teriam sido gravadas no dia 16 de agosto.

No mesmo dia, Tainá fez uma ligação de vídeo para a filha, de 11 anos, e avisou que buscaria a menina na casa da avó. Um homem apareceu na chamada e, segundo a criança, disse que cuidaria da mãe dela.

Desde então, a família não conseguiu mais contato com Tainá. Testemunhas afirmam que ela teria sido vista acompanhada em dois bares. A 36ª DP (Santa Cruz) já ouviu pelo menos cinco testemunhas que podem ajudar no caso. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros também trabalha na investigação.