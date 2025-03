'O sonho da minha filha acabou', diz mãe de adolescente morta atropelada na pista do BRT

Estudiosa e com o sonho de ser designer de moda. É assim que Daniele Alves Machado fala sobre a filha, Fernanda Cavalcante Alves , de 17 anos. A adolescente morreu nesta terça-feira (25) ao ser atropelada por um carro da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, na região do Campinho. O veículo trafegava pela pista exclusiva do BRT.

O acidente aconteceu em frente à escola em que Fernanda estudava. Ela atravessava a pista quando foi atingida pelo automóvel, que não tinha autorização para trafegar pela calha. O motorista foi exonerado do cargo horas depois.

Na porta do IML (Instituto Médico-Legal), a mãe exibia o material escolar da vítima enquanto aguardava a liberação do corpo, nesta quarta (26).

“O sonho da minha filha acabou. Como ela morreu ontem, eu também morri por dentro e por fora”, afirmou.