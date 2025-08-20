Ônibus atropela e mata casal que andava de bicicleta na avenida Brasil, zona norte do Rio

Na manhã do último domingo (17), Severino dos Santos Pereira, de 43 anos, e Rosa Eufrásia Pereira, de 72 anos, foram atropelados por um ônibus da Viação Pavunense, na avenida Brasil, em Acari, zona norte do Rio de Janeiro . O casal voltava de uma festa, de bicicleta, quando foi atingido pelo veículo que seguia em alta velocidade. Rosa morreu no local e Severino foi levado ao Hospital Getúlio Vargas onde não resistiu aos ferimentos. O motorista fugiu do local do acidente. Testemunhas relataram que lixeiras na avenida podem ter contribuído para o atropelamento. A Rio Ônibus lamentou o ocorrido e informou que o episódio está sendo acompanhado pelo departamento jurídico. O caso está sendo investigado pela delegacia da Pavuna.



