Ônibus é sequestrado para bloquear via em Senador Camará, na zona oeste do Rio
De acordo com o COR (Centro de Operações e Resiliência), o trânsito na estrada do Taquaral foi interrompido nos dois sentidos
Um ônibus foi sequestrado e usado como barricada na tarde desta terça-feira (19) na estrada do Taquaral, em Senador Camará, na zona oeste do Rio. De acordo com o COR (Centro de Operações e Resiliência), o trânsito na via foi interrompido nos dois sentidos.
Segundo o Rio Ônibus (Sindicato das Empresas), o coletivo fazia a linha 731 (Campo Grande — Cascadura). Ao menos três linhas tiveram o itinerário alterado devido aos ataques.
A ação seria uma resposta contra a presença de policiais da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) na comunidade da Vila Kennedy. Por meio de nota, a Polícia Civil informou não se tratar de uma operação, mas sim, de um “trabalho rotineiro”.
No último fim de semana, uma jovem de 22 anos foi assassinada por se recusar a sair com um traficante durante um baile na favela da Coreia, que fica na região.
