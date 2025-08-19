Ônibus é sequestrado para bloquear via em Senador Camará, na zona oeste do Rio

Um ônibus foi sequestrado e usado como barricada na tarde desta terça-feira (19) na estrada do Taquaral, em Senador Camará, na zona oeste do Rio . De acordo com o COR (Centro de Operações e Resiliência), o trânsito na via foi interrompido nos dois sentidos.

Segundo o Rio Ônibus (Sindicato das Empresas), o coletivo fazia a linha 731 (Campo Grande — Cascadura). Ao menos três linhas tiveram o itinerário alterado devido aos ataques.

A ação seria uma resposta contra a presença de policiais da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) na comunidade da Vila Kennedy. Por meio de nota, a Polícia Civil informou não se tratar de uma operação, mas sim, de um “trabalho rotineiro”.

No último fim de semana, uma jovem de 22 anos foi assassinada por se recusar a sair com um traficante durante um baile na favela da Coreia, que fica na região.

