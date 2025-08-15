Operação do MPRJ prende 10 PMs que cobravam propina de comerciantes para fazer segurança armada
Agentes do 39º Batalhão, em Belford Roxo, foram detidos na ação; no mês passado, policiais do mesmo batalhão também foram presos
Dez policiais militares do 39º Batalhão, em Belford Roxo, foram detidos em uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eles são suspeitos de extorquir comerciantes, cobrando propina semanalmente. Essa prática configura organização criminosa, de acordo com a denúncia inicial. No mês passado, outra operação prendeu outros policiais do mesmo batalhão. As investigações seguem para identificar mais envolvidos no esquema. A Secretaria de Estado de Polícia Militar afirmou que não tolera desvios de conduta ou crimes entre seus membros.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas