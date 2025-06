Operação no Complexo de Israel termina com 20 presos e apreensões de fuzis, explosivos e drogas

A Operação da Polícia Civil nesta terça-feira (10) no Complexo de Israel , na zona oeste do Rio de Janeiro, terminou com 20 presos, além de oito fuzis, granadas, coquetéis molotov e drogas apreendidos. Ao todo, 600 agentes participaram da ação.

Houve troca de tiros ainda nas primeiras horas da manhã, e quatro pessoas ficaram feridas, entre elas Marcelo Silva Marques, de 54 anos, motorista de um ônibus que passava pela Linha Vermelha, e Manoel de Américo da Silva, de 60 anos, passageiro do veículo. Os dois têm o quadro de saúde considerado estável.

aqui!