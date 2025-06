Operação para prender envolvidos na morte de policial da Core termina com morte e prisões

Um homem foi morto e outros seis foram presos durante uma operação na Ladeira dos Tabajaras, zona sul do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (16). A ação tinha como objetivo prender envolvidos na morte do policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) João Pedro Marquini . Em março, o agente foi assassinado quando passava pela estrada Grota Funda, na zona oeste, com a esposa, a juíza Tula Mello.



