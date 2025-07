Oruam se entrega à Polícia Civil após ter prisão decretada pela Justiça

O rapper Oruam se apresentou à Polícia Civil no início da noite desta terça-feira (22) após ter a prisão decretada pela Justiça do Rio . O cantor chegou à Cidade da Polícia, na zona norte , acompanhado da advogada e da namorada.

O cantor entrou na mira da polícia após ser acusado de impedir uma ação da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), na noite dessa segunda-feira (21). Segundo as investigações, os agentes tentavam apreender um menor apontado como segurança do traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca , chefe do Comando Vermelho. O suspeito se entregou durante a tarde na delegacia de Todos os Santos (26ª DP).

Ainda de acordo com a polícia, o menor saía da casa de Oruam, no Joá, no momento em que foi abordado. Durante a confusão, pedras foram arremessadas em direção aos policiais.

Oruam foi indiciado pelos crimes de resistência qualificada, dano ao patrimônio público, desacato e lesão corporal contra agente público. Durante a tarde desta terça (22), ele já havia anunciado nas redes sociais que pretendia se entregar.