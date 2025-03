PM atira em jovem durante discussão de vizinhos na comunidade da Carobinha, zona oeste do Rio

Um policial militar baleou um jovem durante uma discussão entre a esposa e a vizinha, no último sábado (8), na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, na zona oeste do Rio do Rio de Janeiro. Eric Caíque Porto, de 20 anos, foi atingido na barriga e precisou passar por uma cirurgia. Ele está internado no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, com o quadro de saúde considerado estável.

Segundo os relatos, a confusão começou depois que a mulher do agente fez manobras perigosas com o carro próximo a um grupo de crianças. Por meio de nota, a Polícia Civil disse que todos os envolvidos vão prestar depoimento e devem passar por exame de corpo de delito.

