PM reformado desaparece após ser levado por criminosos em assalto no RJ

A polícia investiga o desaparecimento de um PM reformado na Baixada Fluminense . Luiz Gabriel dos Santos, de 78 anos, desapareceu a caminho de um hospital, no dia 9 de março. O policial estava com a ex-esposa quando foi abordado por criminosos em uma moto. Ele teria sido levado para uma comunidade durante um assalto. No entanto, a família só avisada quatro dias depois sobre o sumiço.