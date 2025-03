Polícia apreende caminhão com mais de uma tonelada de cobre furtado no centro do Rio

A polícia apreendeu mais de uma tonelada de fios de cobre furtados na caçamba de um caminhão que saía do morro da Mineira, no Catumbi, região central do Rio . Um homem e uma mulher foram presos em flagrante por receptação qualificada. No veículo, os agentes também encontraram maquinários usados para o corte de cabos.

De acordo com as investigações, o material seria levado para a sede de uma empresa em Queimados, na Baixada Fluminense. Depois, o carregamento iria para uma siderúrgica em São Paulo.