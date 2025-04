Polícia captura traficante envolvido em ataque que baleou copiloto da Core no Rio

Douglas Fernando Lúcio da Silva, de 33 anos, conhecido como Doguinha, foi preso no bairro Santíssimo, zona oeste do Rio de Janeiro . Foragido desde 2020, ele é envolvido no ataque ao helicóptero da Polícia Civil em março, na Vila Aliança.

A ação conjunta de três delegacias levou à sua captura. Doguinha é apontado como homem de confiança do chefe do tráfico local e parte do grupo que ameaçou a vida do copiloto Felipe Monteiro. Embora familiares neguem seu envolvimento, investigações continuam para esclarecer os fatos.

