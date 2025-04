Polícia Civil apreende fuzil e drogas durante operação no Morro dos Macacos

A Polícia Civil fez uma operação no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro , que resultou na apreensão de um fuzil customizado, carregadores, munições e drogas. O objetivo da operação é investigar o narcotráfico e as atividades de um tribunal de execução na região.

O controle do morro é atribuído a Leandro Nunes Botelho, conhecido como Scooby, do Terceiro Comando Puro. A comunidade vive um clima de terror devido ao conflito com criminosos do Morro São João, controlados pelo Comando Vermelho. A guerra entre as facções se intensificou depois que moradores foram expulsos a mando do criminoso.



