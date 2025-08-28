Polícia Civil investiga causas do acidente com caminhão que bateu na fachada de São Januário

Um acidente envolvendo um caminhão ocorreu na avenida Roberto Dinamite, próximo ao estádio de São Januário, na zona norte do Rio de Janeiro . O veículo perdeu o controle e colidiu contra a fachada do local. Estavam no caminhão um motorista e dois ajudantes; dois deles ficaram presos nas ferragens.

O acidente aconteceu quando o caminhão descia a ladeira da rua Ferreira de Araújo e perdeu os freios. Não havia pedestres na calçada no instante da colisão. Testemunhas afirmaram que um dos ajudantes conseguiu pular do veículo ainda em movimento antes da batida ocorrer. As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas para atendimento hospitalar.

A Polícia Civil realizou perícia no local para investigar as causas exatas do acidente. Devido à programação de jogo no estádio, a área foi rapidamente limpa por funcionários do clube, enquanto agentes municipais utilizaram guindastes para remover o caminhão danificado.

aqui!