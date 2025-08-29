Polícia Civil prende traficante procurado por homicídio e roubo em Niterói (RJ)

A Polícia Civil prendeu o traficante Jonathan de Oliveira Rodrigues, conhecido como Dik, em Niterói, no Rio de Janeiro . Ele era procurado por um mandado relacionado a um homicídio ocorrido em 2019 e outro por roubo. O crime envolveu uma invasão na casa de uma pessoa suspeita de ser simpatizante de uma facção rival. Dik foi monitorado por cerca de um ano e capturado fora do Complexo do Salgueiro. As investigações indicam que ele atuava no tráfico pelo Comando Vermelho e realizava roubos a mando da facção. A prisão é considerada um golpe importante contra o tráfico na região, afetando significativamente a facção devido à participação de Dik em crimes violentos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!