Polícia estoura galpão de veículos clonados usado como cativeiro na zona oeste do Rio

A polícia estourou um galpão em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro , onde sete veículos foram apreendidos — a maioria de luxo. Um dos carros passava por alterações para se assemelhar a uma viatura da Polícia Civil. O espaço também era utilizado por uma organização criminosa como cativeiro. Um dos quartos possuía isolamento acústico e itens possivelmente utilizados em sessões de tortura.



