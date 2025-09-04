Logo R7.com
Polícia estoura galpão de veículos clonados usado como cativeiro na zona oeste do Rio

O espaço tinha um quarto que possuía isolamento acústico e itens possivelmente utilizados em sessões de tortura

Cidade Alerta RJ|Do R7

A polícia estourou um galpão em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde sete veículos foram apreendidos — a maioria de luxo. Um dos carros passava por alterações para se assemelhar a uma viatura da Polícia Civil. O espaço também era utilizado por uma organização criminosa como cativeiro. Um dos quartos possuía isolamento acústico e itens possivelmente utilizados em sessões de tortura.

