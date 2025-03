Polícia identifica criminoso envolvido em assalto gravado por câmera no Rio

A polícia identificou um dos criminosos envolvidos em um assalto a um carro de aplicativo em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro , no último domingo (16). Câmeras de segurança registraram o momento em que três criminosos armados que estavam em duas motos abordaram o veículo. Após renderem o motorista e os passageiros, eles levaram o veículo e pertences. As investigações apontaram que os criminosos são do Complexo do Chapadão, na mesma região. A ocorrência foi registrada na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!