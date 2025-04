Polícia investiga ataque a tiros contra carro do deputado Sargento Portugal

A Polícia Civil investiga o ataque a tiros contra o carro do deputado federal Sargento Portugal em Antares, na zona oeste do Rio de Janeiro. O parlamentar estava a caminho da inauguração de um projeto social quando se deparou com homens armados. Ele teve o veículo perseguido e alvejado por criminosos ao tentar sair do local.

O deputado Sargento Portugal já foi ouvido pelos investigadores. O automóvel que teria sido usado pelos bandidos foi localizado e levado para a delegacia. Uma munição calibre.40 foi encontrada no veículo, que passou por perícia.