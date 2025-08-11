Polícia investiga ataque que matou cabo da PM e pai na Baixada Fluminense

A Polícia Civil investiga a morte de cabo da PM e do pai dele em um ataque em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense. O carro das vítimas foi abordado por cinco homens. O caso é investigado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense). Nenhuma hipótese está descartada até o momento. O militar deixa esposa e uma filha pequena.



